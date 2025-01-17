Deve güzellik yarışmasında botoks skandalı: 40 deve diskalifiye edildi
Suudi Arabistan'daki Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde botoks skandalı! 40 deve, yapay müdahale gerekçesiyle diskalifiye edildi. Hayvan refahı ve etik kurallar yeniden gündemde.
Suudi Arabistan'da düzenlenen geleneksel Kral Abdülaziz Deve Festivali, bu yıl beklenmedik bir skandalla gündeme geldi. Festival kapsamında düzenlenen deve güzellik yarışmasında 40 deve, botoks ve diğer kozmetik müdahaleler yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
HAKSIZ REKABET ORTAYA ÇIKTI
Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve Suudi Arabistan'ın kültürel mirasını kutlayan bu büyük etkinlik, deve güzellik yarışmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu yıl, bazı katılımcıların develerine botoks, dolgu ve diğer yapay müdahaleler yaptığının ortaya çıkmasıyla festivalin ününe gölge düştü. Yetkililer, bu müdahalelerin yarışmanın etik kurallarına aykırı olduğunu belirterek sert önlemler aldı.
VETERİNER KONTROLLERİ BELİRLEYİCİ OLDU
Festival organizatörleri, bu tür ihlallerin önünü geçmek için kapsamılı veteriner muayeneleri yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan incelemelerde, estetik amaçlı botoks ve dolgu gibi uygulamalara maruz kalmış develer tespit edildi. Toplamda 40 deve, bu müdahaleler nedeniyle yarışmadan men edildi.
'HAYVAN REFAHI İHLAL EDİLİYOR'
Festival yetkilileri, bu tür müdahalelerin hayvan refahına zarar verdiğini vurgulayarak, etik değerleri koruma sözü verdi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, “Deve güzellik yarışmaları, bu hayvanların doğal güzelliklerini kutlamak için yapılıyor. Yapay müdahaleler hem kuralların ihlalidir hem de hayvanlara zarar verir” ifadeleri kullanıldı.
Hayvanların doğal güzellikleriyle öne çıkması beklenen bu güzellik yarışmalarında etik kuralların önemine dikkat çeken olay, gelecekteki festivaller için bir uyarı niteliğini taşıyor.
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