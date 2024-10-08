Develi Restoranları'nın kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:28

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:28

Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi hayatını kaybetti.

Cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

ARİF DEVELİ KİMDİR?

Arif Develi, 30 metrekarelik bir restoranın sahibi olan dedesiyle 6 yaşında çalışmaya başladı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek “Merhaba Şehr-i İstanbul” diyerek esnaflık hayatına adım atan Develi, lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık geçmişe sahip Develi markası bir efsane haline geldi.

Develi’nin eşsiz yaşam hikayesi, “Arif Olmak” adlı belgeselle gelecek kuşaklara aktarıldı. Arif Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne de önemli katkılarda bulundu.