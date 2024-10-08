Develi Restoranları'nın kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Develi Restoranları'nın kurucusu iş insanı Arif Develi hayatını kaybetti. Cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

Develi Restoranları'nın kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:28

Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi hayatını kaybetti.

 Cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

ARİF DEVELİ KİMDİR?

Arif Develi, 30 metrekarelik bir restoranın sahibi olan dedesiyle 6 yaşında çalışmaya başladı. 22 yaşında İstanbul’a gelerek “Merhaba Şehr-i İstanbul” diyerek esnaflık hayatına adım atan Develi, lezzetlerini Samatya’ya taşıdı. 111 yıllık geçmişe sahip Develi markası bir efsane haline geldi.

Develi’nin eşsiz yaşam hikayesi, “Arif Olmak” adlı belgeselle gelecek kuşaklara aktarıldı. Arif Develi, Gaziantep ve İstanbul gastronomi kültürüne de önemli katkılarda bulundu.


Etiketler: #restoran #develi restorant

İlgili Haberler

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta nereli? Bedri Usta'nın restoranları nerede?

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta nereli? Bedri Usta'nın restoranları nerede?
Michelin Yıldızı ve restoranların geleceği: İşte kapanmaların ardındaki nedenler...

Michelin Yıldızı ve restoranların geleceği: İşte kapanmaların ardındaki nedenler...
Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler