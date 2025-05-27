Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan usta oyuncu Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. Peki, Devlet Devrim kimdir? Devlet Devrim neden öldü? Devlet Devrim hangi yapımlarda rol aldı?

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Devlet Devrim, 1944 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devrim, Türkiye’ye geldikten sonra sanat yaşamına adım attı.

1962 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada “Kapak Yıldızı” seçilerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ilk sinema deneyimini 1963 yapımı Çiçeksiz Bahçe filmiyle yaşadı. Filmde Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre gibi dönemin önemli isimleriyle birlikte rol aldı.

DEVLET DEVRİM'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR