Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan usta oyuncu Devlet Devrim, yaşamını yitirdi. Peki, Devlet Devrim kimdir? Devlet Devrim neden öldü? Devlet Devrim hangi yapımlarda rol aldı?
DEVLET DEVRİM KİMDİR?
Devlet Devrim, 1944 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devrim, Türkiye’ye geldikten sonra sanat yaşamına adım attı.
1962 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada “Kapak Yıldızı” seçilerek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, ilk sinema deneyimini 1963 yapımı Çiçeksiz Bahçe filmiyle yaşadı. Filmde Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre gibi dönemin önemli isimleriyle birlikte rol aldı.
DEVLET DEVRİM'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Çiçeksiz Bahçe (1963)
- Geçim Dünyası (1963)
- Silahların Öcü (1963)
- Beni Osman Öldürdü (1963)
- İstanbul’un Kızları (1964)
- Muhteşem Serseri (1964)
- Kara Memed (1964)
- Mor Defter (1964)
- Vur Gözünün Üstüne (1964)
- Vatansız Haydut (1964)
- Günahsız Katiller (1964)
- Günah Kadınları (1964)
- Halk Çocuğu (1964)
- Kırk Küçük Anne (1964)
- On Korkusuz Adam (1964)
- Haremde Dört Kadın (1965)
- Konyakçı (1965)
- Ölüm Saçan Dudaklar (1965)
- Yasak Sokaklar (1965)
- On Korkusuz Kadın (1965)
- Dokuz Canlı Adam (1965)
- Biz de Vatandaşız (1965)
- Konuşan Gözler (1965)
- Beni Kadınlara Sor (1965)
- Hacı Baba (1965)
- Ölüme Kadar (1965)
- Kasımpaşalı (1965)
- Yıldıztepe (1965)
- Sayılı Dakikalar (1965)
- Kırık Hayatlar (1965)
- Kasımpaşalı Recep (1965)
- Dağ Çiçeği (1965)
- Aman Dünya Ne Dar İmiş (1965)
- Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)
- Fatih'in Fedaisi (1966)
- Hazreti Ayşe (1966)
- Beynimdeki Şeytan (1966)
- Para Kadın Silah (1966)
- Çingene (1966)
- İçimdeki Alev (1966)
- Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966)
- Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi (1966)
- Battal Gazi (1966)
- Çalıkuşu (1966)
- Kara Fatma (1966)
- Dört Kurşun (1966)
- Meyhanenin Gülü (1966)
- Kadın Avcıları (1966)
- Bombacı Emine (1966)
- Kan ve Kurşun (1966)
- Zaloğlu (1966)
- Bombacı Emine (1966)
- Korkusuz Adam (1966)
- Zehirli Hayat (1966)
- Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı (1967)
- Karaoğlan: Bizanslı Zorba (1967)
- Kilink Soy ve Öldür (1967)
- Yarın Çok Geç Olacak (1967)
- Bir Katil Sevdim (1967)
- Düşman Aşıklar (1967)
- Ağa Düşen Kadın (1967)
- Kızıl Tehlike (1967)
- Kilink Caniler Kralı (1967)
- Kanunsuz Toprak (1967)
- Acı Türkü (1967)
- Çıldırtan Arzu (1967)
- Sözde Kızlar (1967)
- Harun Reşid'ın Gözdesi (1967)
- Ajan 14 Yosmalar Arasında (1967)
- Şafak Sökmesin (1968)
- Yedi Köyün Zeynebi (1968)
- Bağdat Yolu (1968)
- Tatlı Sevgilim (1969)
- Rüzgar Hafiye (1969)
- Gel Desen Gelemem Ki (1969)
- Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1969)
- Gümüş Gerdanlık (1972)
- Maskeli Canavar (1973)
- Kurtlar Sofrası (1999) - tv dizisi