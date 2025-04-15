Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:32

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye’de erişime kapalı olan dijital oyun platformu Roblox’un yeniden açılması konuşuldu. Peki, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora kimdir? Zuhal Karakoç Dora'nın kızı kim?

ZUHAL KARAKOÇ DORA KİMDİR?

Türk siyasetçi Türk siyasetçi MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 1983 Kahramanmaraş doğumlu. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü ve yine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde master yapmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır. Doktorasının ardından birçok makale ve kitap yayımlamış, aynı zamanda Doçentlik unvanını almıştır.

Özel sektörde çalışmaya başlamış, öğretmenlik ve koordinatörlük, büyükelçiliklerde tercümanlık ve danışmanlık yapmış; ayrıca bir uluslararası dergide genel yayın yönetmenliği görevinde bulunmuştur. MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çalışmış ve 2014-2016 Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev almıştır. 2016-2018 yıllarında ise AFAD Strateji Geliştirme Daire Başkanı olmuştur. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

ZUHAL KARAKOÇ DORA'NIN ÖZEL HAYATI

2023 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli, bir çocuk annesidir.