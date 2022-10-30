DH Peligro kimdir? DH Peligro neden öldü?

30 Ekim 2022 Pazar, 16:16

Ünlü Amerikalı rock grupları Red Hot Chili Peppers ve Dead Kennedys'ın davulcusu Darren Henley (D. H. Peligro) 63 yaşında hayatını kaybetti.

DH PELİGRO KİMDİR?

Darren Henley, 9 Temmuz 1959 yılında ABD'de doğdu. Şubat 1981'de The Dead Kennedys'e katıldı. 1988 yılında rock grubu Red Hot Chilli Peppers'a katılarak davulcu Jack Irons'tan görevi devraldı.

Yıllardır grupla beraber iş yürüten Henley, daha önce de şarkıcı Anthony Kiedis ve basçı Flea ile birlikte Three Little Butt Hairs adlı bir komedi grubunda yer almıştı.

Henely grubun dördüncü albümü Mother's Milk'teki bazı şarkıların yazılmasına yardımcı oldu, ancak albümde yer almadı.

Kasım 1988'de gruptan kovuldu ve haftalar sonra Chad Smith onun yerine geçti ve o zamandan beri grupta kaldı.

2001 yılında The Dead Kennedys eski solisti Jello Biafra olmadan yeniden kuruldu. Henley 2008'in başlarında gruba ara verdi, ancak Haziran 2009'da gruba yeniden katıldı ve ölümüne kadar grupla birlikte çalıştı.

DH PELİGRO NEDEN ÖLDÜ?

Darren Henley, Los Angeles'taki evinde "kazara düşmesi sonucu kafasına aldığı travma" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.