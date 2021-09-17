Didem Arslan Yılmaz'dan, susmayan konuğa: "Kaynana olsam seni istemem"
Show TV'de yayınlanan 'Asla Vazgeçme' programına çıkan Azeri gelin Risale'nin kimseye söz hakkı tanımadan konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın tepkisine yol açtı. Sinirlerine hakim olamayan sunucu, "Çan çan çan, dur. Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" diyerek tepki gösterdi.
Dördüncü evliliğini 27 yaşında yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına konuk oldu.
Aldatıldığını iddia eden eşi Ramazan, canlı yayında Risale ile yüzleşti. Ancak Risale'nin sürekli konuşması, eşi ve kayınvalidesini konuşturmaması Didem Arslan'ı çileden çıkardı.
"KAYNANA OLSAM SENİ İSTEMEM YANİ"
Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu. Kimi izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'ı haklı bulurken; kimi izleyiciler ise ünlü sunucunun tavrını doğru bulmadığını ifade etti.
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