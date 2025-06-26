'İntikam', 'Doktorlar' ve 'Düriye'nin Güğümleri' adlı yapımlarda rol alan model ve oyuncu Didem Uzel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından araştırma konusu hâline geldi. Peki, Didem Uzel kimdir? Didem Uzel kaç yaşında, nereli? Didem Uzel evli mi?

DİDEM UZEL KİMDİR?

Didem Uzel Sarı, 19 Mayıs 1971 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncudur.

DİDEM UZEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Uzel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünde eğitim aldı. 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında da ikinci oldu. Aynı yarışmada Pınar Altuğ birinci oldu. Uzel, sonrasında Avrupa Güzeli yarışmasında ikinci oldu. Bunların dışında Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar ve İntikam adlı dizilerde rol aldı.





DİDEM UZEL EVLİ Mİ?

Didem Uzel, 2012 yılında finans sektörü çalışanı Selim Sarı ile evlenmiştir.