Didim'de hasat başladı: 800 kilo ürün tek tek toplandı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi’ne ait tarlada yetiştirilen enginarların hasadına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 18:18
Didim'de hasat başladı: 800 kilo ürün tek tek toplandı
Abone Ol google-news

İlçede tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Didim Belediyesi vatandaşların sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönüm tarlanın 4 dönümüne ekim ayında ekilen enginarların hasadı gerçekleştirildi. Hasada Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları katıldı. Hasatta tek tek toplanan yaklaşık 800 kilogram enginar işlenerek konserve yapılacak.

Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; “Belediyemiz tarafından ilçemizin bereketli topraklarında ekim ayında ektiğimiz enginarlarımızın hasadını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sofrasına katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Didim haberleri hasat haberleri Rekolte haberleri

İlgili Haberler

Hasat edilmeden satılıyor: Kilosu 400 TL! Hedef 4 ton rekolte...

Hasat edilmeden satılıyor: Kilosu 400 TL! Hedef 4 ton rekolte...
Baharda ekilmişti! Hatay'da hasat başladı...

Baharda ekilmişti! Hatay'da hasat başladı...
Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı

Mardin'de hasat başladı: İlk ürün 10 bin liraya satıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler