Didim'de hasat başladı: 800 kilo ürün tek tek toplandı
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi’ne ait tarlada yetiştirilen enginarların hasadına katıldı.
İlçede tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Didim Belediyesi vatandaşların sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönüm tarlanın 4 dönümüne ekim ayında ekilen enginarların hasadı gerçekleştirildi. Hasada Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları katıldı. Hasatta tek tek toplanan yaklaşık 800 kilogram enginar işlenerek konserve yapılacak.
Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; “Belediyemiz tarafından ilçemizin bereketli topraklarında ekim ayında ektiğimiz enginarlarımızın hasadını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sofrasına katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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