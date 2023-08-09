Didim’de yavru caretta carettalar denize ulaştı
Geçtiğimiz aylarda Didim Parlamenterler sitesi plajına bırakılan yumurtalarından çıkan caretta caretta yavruları sağlık kontrolleri ardından denize bırakıldı.
29 Mayıs 2023 tarihinde Didim Parlamenterler Sitesi plajına yumurtalarını bırakan Caretta Caretta’nın yumurtaları 68 günlük kuluçka döneminin ardından 4 Ağustos 2023 tarihinde yumurtalarından çıkmıştı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Didim Hayvanları & Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) tarafından Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda koruma altına alınan yavru deniz kaplumbağaları, genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
Yapılan genel sağlık kontrolleri sona eren yavru caretta carettalar, doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.
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