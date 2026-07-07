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Dijital ekranların cilt üzerindeki görünmeyen etkisi

Dijital ekranların cilt üzerindeki görünmeyen etkisi

7.07.2026 21:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dijital ekranların cilt üzerindeki görünmeyen etkisi

Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık zamanla cilt üzerinde olumsuz durumlara yol açabilir.
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Gün boyunca bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına maruz kalmak sadece gözleri ve zihni yormaz. Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık (HEV), cildin alt katmanlarına kadar nüfuz ederek serbest radikal oluşumunu tetikler. Pek çok kişi güneş ışığına karşı önlem alırken, ekrandan yansıyan bu yapay ışığın erken yaşlanmaya yol açtığını göz ardı eder.

MAVİ IŞIK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR...

Mavi ışık, cildin kollajen liflerini zayıflatarak elastikiyet kaybına ve zamanla ince çizgilerin belirginleşmesine neden olur. Ayrıca ciltte hiperpigmentasyonu artırarak inatçı lekelerin oluşumunu tetikleyebilir. Bu durum, kapalı alanda çalışıyor olsanız bile cildin korunmaya ihtiyacı olduğunu gösterir.

Bu görünmeyen etkiye karşı önlem almak için sadece standart güneş kremleri her zaman yeterli kalmayabilir. Rutine demir oksit ve güçlü antioksidanlar (özellikle C vitamini ve niasinamid) içeren serumlar eklenmelidir. Bu bileşenler, mavi ışığın yarattığı oksidatif stresi nötralize ederek koruyucu bir kalkan oluşturur.

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Ekran maruziyetini azaltmak için akşam saatlerinde cihazlarda gece modu kullanmak ve cildi mavi ışık kalıntılarından arındırmak önemlidir. Cilt bakımında sadece dış faktörlere değil, dijital dünyanın getirdiği bu yeni nesil yıpratıcı etkilere de dikkat edilmelidir. Bilinçli bir koruma rutini, cildin genç ve dinamik yapısını uzun süre muhafaza eder.

İlgili Konular: #telefon #bilgisayar #mavi ışık

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