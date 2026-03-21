Dikkat çeken araştırma: Karabiber koklamak sigara isteğini azaltıyor mu?

Zorlu sigara bırakma süreci için dikkat çekici bir yöntem gündemde: Karabiber koklamak.

Yapılan bilimsel çalışmalar, karabiberin keskin aromatik buharının sigara isteğini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılara göre karabiberin yaydığı uçucu bileşenler, burun ve boğazdaki duyusal reseptörleri uyararak sigara içme sırasında hissedilen fiziksel etkiye benzer bir deneyim oluşturabiliyor. Bu durumun, beynin ödül mekanizmasını kısmen “yanıltarak” sigara yakma dürtüsünü geçici olarak bastırabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar bu etkiyi “davranışsal köprü” olarak tanımlıyor. Yani karabiber, nikotinin kimyasal etkisini taklit etmese de sigara içme alışkanlığının duyusal yönüne hitap ederek kişiye alternatif bir deneyim sunuyor.

TEK BAŞINA BİR ÇÖZÜM DEĞİL

Bu sayede özellikle bırakma sürecinin ilk aşamalarında ortaya çıkan yoğun isteklerin yönetilmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Ancak sağlık uzmanları, karabiberin tek başına bir çözüm olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Nikotin, beyindeki spesifik reseptörlere bağlanarak dopamin salınımını doğrudan tetiklerken, karabiberin etkisi daha çok psikolojik ve duyusal düzeyde kalıyor. Bu nedenle sağladığı rahatlamanın genellikle kısa süreli ve sınırlı olduğu belirtiliyor.

1990’lı yıllara uzanan araştırmalar, karabiber buharının yoksunluk belirtilerini azaltmada belirli bir etkisi olduğunu doğrulasa da, bu yöntemin en iyi sonuçları sigara bırakma programları, nikotin replasman tedavileri ve davranışsal desteklerle birlikte kullanıldığında verdiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, sigarayı bırakmak isteyen bireylerin alternatif yöntemleri denerken gerçekçi beklentilere sahip olmalarının önemine dikkat çekiyor. Karabiber gibi doğal tekniklerin, bağımlılıkla mücadelede “destekleyici araçlar” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.