Büyük Balık filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Aralık 2022 Pazar, 10:13

Büyük Balık (Big Fish), yönetmenliğini Tim Burton, senaristliğini ise John August ve Daniel Wallace'in üstlendiği, 2003 yapımlı bir dram/fantastik filmdir.

BÜYÜK BALIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir muhabir, ölmekte olan babası hakkında daha fazla şey öğrenmek için onun bir ömür boyu süren masallarının ve destansı boyutlardaki efsanelerinin ardındaki gerçeği bulmaya çalışır. Muhabir, bu hikayeler aracılığıyla babasının büyük başarılarını ve büyük başarısızlıklarını anlamaya başlar.

BÜYÜK BALIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ewan McGregor

Albert Finney

Jessica Lange

BÜYÜK BALIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Büyük Balık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.