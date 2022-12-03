Yarına Dönüş filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2015 yılında vizyona giren Yarına Dönüş filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yarına Dönüş filminin konusu ne? Yarına Dönüş filminin oyuncuları kim? Yarına Dönüş filminin IMDb puanı kaç?
Yarına Dönüş (Sum of Histories), yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Bossuyt'ın üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram/bilim kurgu filmidir.
YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ünlü bir bilim insanı olan Viktor, geçmişe e-posta göndermenin bir yolunu bulduğunda çığır açıcı bir keşifte bulunur ve geçmişinden trajik bir olayı değiştirme şansı olduğunu fark eder.
YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlotte Anne Bongaerts
Koen De Graeve
Leo Achten
Tom Hirst
YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yarına Dönüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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