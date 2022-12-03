Yarına Dönüş filminin konusu ne, oyuncuları kim?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:27

Yarına Dönüş (Sum of Histories), yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Bossuyt'ın üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram/bilim kurgu filmidir.

YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü bir bilim insanı olan Viktor, geçmişe e-posta göndermenin bir yolunu bulduğunda çığır açıcı bir keşifte bulunur ve geçmişinden trajik bir olayı değiştirme şansı olduğunu fark eder.

YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlotte Anne Bongaerts

Koen De Graeve

Leo Achten

Tom Hirst

YARINA DÖNÜŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yarına Dönüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.