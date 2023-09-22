Dikkat sürekli öksürük bu hastalıkların habercisi olabilir: Öksürüğünüzü 1 bardakta çözün!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 18:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 18:00

Öksürük, birçok kişi için rahatsız edici bir semptom olabilir. Özellikle soğuk hava ve enfeksiyonlarla birlikte sıkça görülür. Ancak öksürüğün altında yatan nedenler de dikkate alınmalıdır. Kronik öksürük, ciddi sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir.

KRONİK ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ NEDİR?

Sigara

Sigara içmek ve dumanına maruz kalmak, kronik öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir. Sigara, solunum yollarını tahriş ederek öksürüğe neden olabilir. Kronik öksürük, sigara içenlerde daha yaygındır ve sigara kullanımı kesildikten sonra bile sürebilir.

Astım

Astım, kronik öksürüğün en yaygın nedenlerinden biridir. Astım, öksürük, nefes darlığı ve hışıltılı solunum gibi belirtilere neden olabilir. Özellikle gece veya sabah erken saatlerde öksürük sık görülür.

Gastroösofageal Reflü

Gastroösofageal reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçtığı bir durumdur. Bu, ses tellerini tahriş edebilir ve öksürüğe yol açabilir.

Sinüzit

Sinüzit hastalığı, geniz akıntısı nedeniyle kronik öksürüğe yol açabilir. Geniz akıntısının içindeki iltihabi maddeler boğazı tahriş edebilir.

Bronşektazi

Bronşektazi, bronşların genişlemesi ve deforme olmasıyla karakterize bir hastalıktır. Kronik öksürük, bu hastalığın belirtisi olabilir.

Kanser

Üst solunum yolu ve akciğer kanserleri de kronik öksürüğe neden olabilir. 40 yaşın üzerinde olan ve sigara içen kişilerde nedeni bilinmeyen ve sürekli artan öksürükler mutlaka bir doktora danışmayı gerektirir.

İşte öksürüğü hafifletmek ve doğal yollarla iyileştirmek için kullanabileceğiniz bir bitkisel çay tarifi:

ZENCEFİLLİ TARÇINLI ÇAY

Zencefil, vücut direncini artırır ve öksürüğü hafifletici özelliklere sahiptir. Tarçın da benzer şekilde öksürüğü azaltabilir. Bu doğal çay tarifi ile öksürüğü hızlıca atlatmanız mümkün:

Malzemeler:

3 halka taze zencefil

8 adet çubuk tarçın

8 adet karanfil

1 adet limon

1,5 litre su

1 kaşık bal

Yapılışı:

Diğer malzemeleri suyun içine atarak kaynatın. Kaynadıktan sonra karışıma bal ekleyin. Bu çayı yavaşça tüketin.

Bu çay, öksürüğü hafifletmeye yardımcı olan iyileştirici bir özellik taşır.

Kronik öksürük, altta yatan nedenin tanımlanması ve uygun tedavi ile yönetilmesi gereken ciddi bir semptom olabilir. Kronik öksürüğünüz varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.