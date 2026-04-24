Dilan Çıtak Tatlıses hastalığını ilk kez açıkladı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir programda genç yaşta yaşadığı sağlık sorununu ilk kez açıkça dile getirdi.

Armağan Çağlayan’ın programında konuşan Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini söyledi.

Dilan Çıtak Tatlıses, “Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp süpürüyorum. Belki 10 defa ev süpürüyorum. Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Benim evimde anksiyeteler oluyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında yaşadığı travmalara da değinen Çıtak, haksızlığa tahammül edemediğini belirtti. Magazin gündeminde sık sık yer alan tartışmalara ilişkin ise, “Magazin figürünün çocuğusun. Mecburen magazin hayatının bir bölümünde bulunuyor. Bulaşmak istemeyerek magazine bulaştım. Artık ne söylerse söylesin. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. İbrahim Tatlıses ile çalışan menajerler benimle çalışmak istemiyor. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Televizyonda hakkımda ithamlarda bulununca hoş olmuyor. Hiçbir kötü beyanım olamaz kendisiyle alakalı” dedi.