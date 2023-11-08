Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: Sadece 1 şirkette 554 milyon TL'lik işlem!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:46

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:46

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı.

Hazırlanan raporda şirketlerin hareketleri, kazanılan yüksek rakamlara oranla vergilerin düşük ödenmesinin detayları yer aldı.

İşte MASAK tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan o raporun içeriği...

356 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim şirketi Nilgül Yılmaz adına kayıtlı. Firmayı kağıt üzerinde Engin Polat’ın babası yönetiyor.

MASAK’ın incelediği banka işlemlerinden ortaya çıkardığı şirketin para hareketlerine göre 2023 yılında şirkete 356 milyon 632 bin 143 lira para girişi yapılmış.

16 milyon 221 bin 871 lira para çıkışı yapılmış. 1 milyon 50 bin lira nakit girişinin yapıldığı hesapta 169 milyon 600 bin lira para nakit çekildi.

VERGİLERİN DÜŞÜK OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Rise And Shine firmasının 2023’de ne kadar vergi ödediğine bakan MASAK şu sonuçları ortaya çıkardı. 2023 yılında firma tarafından 233 milyon 881 bin 97 lira satış gerçekleşti.

Bu rakamlara göre 1 milyon 988 bin 824 lira kâr gösterildi. Şirket 2023 yılında 397 bin 850 lira vergi ödedi. MASAK’ın raporlarına göre, firmanın banka işlemlerinin yüksek meblağ olduğu halde, vergi oranlarının düşük olmasına dikkat çekti.

SAHTE FATURA KESİMLERİ

MASAK’ın hazırladığı rapora göre bu firmaya mal alım ya da satış olmadan sahte fatura kesildi. Bu sahte faturalardan biri de Tasf. Hal. Fekpen Plastik Gıda şirketi tarafından, Rise And Shine adlı firmaya 98 milyon 657 bin 338 lira değerinde kesilen faturaydı.

DLN ŞİRKETİNE 69 MİLYON PARA GİRİŞİ

Bir diğer şirket olan Dln Polat Güzellik ve Kozmetik şirketinin yüzde yüz ortağı ve yönetici Alper Kürşat Polat görülüyor. Çıkarılan bankacılık kayıtlarına göre 2022 ile 2023 yılı arasında 69 milyon 611 bin 077 lira para girişi oldu.

Şirketin 2022 ile 2023 yılları arasında ortaya çıkan vergi ödemesi ise şöyle sıralandı:

2022’de 19 milyon 89 bin 245 lira satış yapan şirket 1 milyon 24 bin 399 lira kâr gösterdi. Buna karşılık 235 bin 611 lira vergi ödedi.

2023 birinci döneme göre 7 milyon 448 bin 147 lira satış yapan firma 325 bin 476 lira kâr göstererek 65 bin 171 lira vergi ödedi. 2023 ikinci dönem çıkarılan tabloya göre 15 bin 277 bin 816 lira satış yapıldı. 274 bin 274 lira kar payı gösteren firma 94 bin 989 lira vergi ödedi.

MASAK raporuna göre de DLN Polat Güzellik Salonu ve Kozmetik şirketinin banka meblağlarının yüksek olmasına karşılık vergi oranlarının düşük olduğu belirtildi.

554 MİLYON TL'LİK GİRİŞ YAPILDI

MASAK raporunda, göre Polat ailesine ait şirketlerin birçoğunda banka hareketlerindeki meblağların yüksek olmasına rağmen ödenen vergilerin düşük olmasının ayrıntıları yer aldı. Onlardan biri de Dipomed Medikal Kozmetik şirketiydi.

2022 ile 2023 yılı arasında bankacılık işlemlerine göre şirkete 554 milyon 69 bin 597 lira para girişi yapıldı. Buna karşılık 585 milyon 187 bin 306 lira para çıkışı yapıldı.

VERGİSİ DÜŞÜK YATIRILMIŞ

Vergi kayıtlarına göre 2022 yılında şirket 221 milyon 286 bin 343 lira satış yaptı. 3 milyon 585 bin 110 lira kâr gösterildi. 825 bin 564 bin lira vergi ödedi.

2023 birinci dönemde şirket 146 milyon 658 bin 363 lira satış yaptı. 1 milyon 40 bin 312 lira kâr gösterildi ve 208 bin 801 lira vergi ödedi. İkinci dönemde ise şirket 321 milyon 658 bin 363 lira satış yaptı. 619 bin 515 lira kâr gösterilen dönemde 281 bin 936 lira vergi ödedi.

SAHTE FATURA DÜZENLEYEN 5 FİRMA

MASAK raporlarına göre, Polat ailesinin şirketlerine sahte fatura temin eden ve yine Polat ailesi ile bağlantılı 5 adet firma bulunuyor.

Bu firmalar raporda şöyle sıralandı: