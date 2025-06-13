Dilan Polat psikiyatri kliniğine yatış yaptı!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla bir süre tutuklu kalan ve 19 Ağustos 2024’te tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, uzun süredir yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle yeniden gündemde. Polat, kardeşi Sıla Doğu ile birlikte bir psikiyatri kliniğine yattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın psikiyatri servisine yatarak tedavi gördüğü öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz’dan geldi. Avukat Horoz, açıklamasında Dilan Polat’ın maruz kaldığı kamuoyu baskısı ve linçler dolayısıyla psikolojik olarak zorlandığını iddia etti.

"PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATARAK TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLAMIŞTIR"

Dilan Polat’ın “işlemediği suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetler" olduğunu iddia eden Avukat Sevinç Horoz, şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır. Kendisinin ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisinde yatarak tedavi sürecine başlamıştır. İşlemediği suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetler, artık profesyonel destek almadan üstesinden gelemeyeceği bir noktaya gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin bu tedavi sürecine saygı gösterilmesini ve kişisel mahremiyetine özenle yaklaşılmasını önemle rica ederim.”

Dilan Polat’ın psikiyatri servisinde ne kadar süreyle yatacağı bilinmiyor.