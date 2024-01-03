Dilan Polat ve eşi Engin Polat pembe oda istedi mi? Avukatla sunucu gerildi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:34

Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya Aramızda Kalsın’a konuk oldu.

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin pembe oda istediğine dair iddialara yanıt veren avukat Hüseyin Kaya isyan etti. Kaya ve sunucu Müge Dağıstanlı yayında gerildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan Polat, 29 Aralık'ta Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

“AYIP OLUYOR GERÇEKTEN”

Avukat Kaya, "Pembe oda diye bir şey yok o uydurma, ayıp oluyor gerçekten. 15 dakika Dilan ağlıyor o kameranın vicdanı olsa bu dosya için bir anneyi tutuklu tutmaz, bu ülkede milyar dolarlık vergi suçları affediliyor" diyerek isyan etti.

Dilan Polat'ın avukatı vicdanlara oynadığına dair yorumlara da "Ben hakikate oynuyorum" dedi.

Hüseyin Kaya sunucu Müge Dağıstanlı'nın bazı iddialarına ise sinirlenerek "Uyduruyorsunuz hanımefendi, siz hukuktan anlamadığınız için..." diyerek kızdı. Hüseyin Kaya "Sen adalete güveniyor musun? Sor bakalım adalete güven istatistikleri neymiş? İnsanlar adalete de diyanete de güvenmiyor" yanıtını verdi.

Yayın boyunca ünlü sunucu ve avukat sık sık gerildi ve birbirini tersledi.