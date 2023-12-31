Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:54
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Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. 

Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. 

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.


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