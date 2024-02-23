Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'
Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni gelişme yaşandı. Bu kez Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat sosyal medyadan isyan etti.
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde. Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Dilan Polat için 8 yıl 4 aya, Engin Polat ise 11 yıl 4 aya kadar
hapis istemiyle dava açıldı.
ŞÜKRAN POLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bugün Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken bir paylaşım
gerçekleşirken; bir paylaşım da Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'tan
geldi.
Şükran Polat Instagram hesabından "Bu zulmü bizlere
yaşatanlar, sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!" sözleriyle bir paylaşım
yaptı.
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