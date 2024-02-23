Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:49

Güncelleme: 23.02.2024 - 22:50

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde. Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dilan Polat için 8 yıl 4 aya, Engin Polat ise 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ŞÜKRAN POLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bugün Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleşirken; bir paylaşım da Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'tan geldi.

Şükran Polat Instagram hesabından "Bu zulmü bizlere yaşatanlar, sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!" sözleriyle bir paylaşım yaptı.