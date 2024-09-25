Dilan Polat ve Engin Polat çifti, fenomen Kübra Aykut’u son yolculuğuna uğurladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:56

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:56

Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde dün gece saatlerinde, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından aşağı düştü.

Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa’ya getirildi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kübra Aykut’un cansız bedeni, İstanbul’da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi.

Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camisi’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Aykut’un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına AKP Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.