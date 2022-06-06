Dilan Saltık ile evlenen Özgün Aydın kimdir?
'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Özgün Aydın, sevgilisi Dilan Saltık ile evlendi. Özgün Aydın kimdir? Özgün Aydın kaç yaşında?
Özgün Aydın, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Duru Tiyatro'da çalışmaya başlayan Aydın daha sonra Ardından Levent Kırca Tiyatrosu’nda yer aldı. ‘Selamün Kavlen Karakolu’ oyununda gösterdiği performanstan dolayı 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve 2012- 2013 sezonu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Güldür Güldür şov ile yıldızı parlayan Aydın'ın 2019 yılında mahkeme tarafından polislere direnmek ve saldırmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
ÖZGÜN AYDIN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2000 Bizim Evin Halleri
2002 Canım Kocacığım
2005 Kaleiçi
2005 Karanlıktaki Umut
2006 Emret Komutanım
2010 Son İstasyon
2012 Zengin Kız Fakir Oğlan
2014 Olur Olur!
2016 Dedemin Fişi
2017 Damat Takımı
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2006- Belgelerle Kurtuluş Savaşı
2007- Çıkışyokland Cumhuriyeti
2008- Şah Mat
2009- Bir Karşılaşma Bir Nedir
2010- Bunu Yapan İki Kişi
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