Dilan Saltık ile evlenen Özgün Aydın kimdir?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:09

Özgün Aydın, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Duru Tiyatro'da çalışmaya başlayan Aydın daha sonra Ardından Levent Kırca Tiyatrosu’nda yer aldı. ‘Selamün Kavlen Karakolu’ oyununda gösterdiği performanstan dolayı 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve 2012- 2013 sezonu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Güldür Güldür şov ile yıldızı parlayan Aydın'ın 2019 yılında mahkeme tarafından polislere direnmek ve saldırmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ÖZGÜN AYDIN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2000 Bizim Evin Halleri

2002 Canım Kocacığım

2005 Kaleiçi

2005 Karanlıktaki Umut

2006 Emret Komutanım

2010 Son İstasyon

2012 Zengin Kız Fakir Oğlan

2014 Olur Olur!

2016 Dedemin Fişi

2017 Damat Takımı

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2006- Belgelerle Kurtuluş Savaşı

2007- Çıkışyokland Cumhuriyeti

2008- Şah Mat

2009- Bir Karşılaşma Bir Nedir

2010- Bunu Yapan İki Kişi



