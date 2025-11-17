Dilbilimde çarpıcı bulgu: Kadınlar bu işareti erkeklerden 3 kat fazla kullanıyor

Gender and the Use of Exclamation Points in Computer-Mediated Communication adlı dilbilim araştırması, kadınların yazılı iletişimde ünlem işaretini erkeklerden belirgin şekilde daha fazla kullandığını net biçimde gösteriyor. Çalışmada incelenen iki elektronik tartışma listesindeki mesajlarda kullanılan ünlem işaretlerinin yüzde 73’ü kadınlara, yüzde 27’si erkeklere ait. Bu oran, kadınların ünlem işareti kullanımında erkeklerin yaklaşık üç katı seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.

KADINLAR ÜNLEM İŞARETİNİ DUYGUSAL İFADE ARACI OLARAK KULLANIYOR

Araştırma, kadın kullanıcıların ünlem işaretini yazılı iletişimde duyguyu, sıcaklığı ve yakınlığı aktarmak için bilinçli bir iletişim stratejisi olarak kullandığını gösteriyor. Ünlem işareti, özellikle “Harika!”, “Teşekkürler!” gibi ifadelerde mesajın tonunu doğrudan yumuşatıyor ve samimi bir etki yaratıyor. Analize göre kadınlar yazılı dilde duygusal bağı güçlendiren bu işareti tutarlı biçimde tercih ediyor.

ERKEKLER DAHA AZ ÜNLEM KULLANARAK TARAFSIZ BİR TON OLUŞTURUYOR

Araştırmanın verilerine göre erkek kullanıcılar, ünlem işaretinden uzak durarak daha tarafsız, resmi ve doğrudan bir yazım tarzı benimsiyor. Erkekler için ünlem işareti, özellikle iş ve profesyonel yazışmalarda gereksiz duygusallık olarak değerlendirildiği için kullanılmıyor. Çalışma, erkeklerin yazılı iletişimde net bilgi aktarımını öne çıkaran daha minimal bir noktalama stili kullandığını açık biçimde ortaya koyuyor.

DİJİTAL ORTAMDA DUYGU AKTARIMININ ANAHTARI

Uzman değerlendirmelerine göre yüz yüze iletişimde mimik ve ses tonu ile verilen duygular, dijital ortamda ünlem işareti gibi noktalama araçlarıyla karşılanıyor. Araştırmanın sonuçları, ünlem işaretinin özellikle kadın kullanıcılar için yazılı iletişimde duygusal ifadenin en güçlü işaretlerinden biri olduğunu kesin biçimde ortaya koyuyor.