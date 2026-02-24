Dilin Döğer kimdir? Uzak Şehir dizisinin Zerrin'i Dilin Döğer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer’in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Dilin Döğer kimdir? Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır’da doğdu.

Eğitimi

İlköğretim eğitimini Mersin’de tamamladı. Daha sonra ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite döneminde oyuncu olmaya karar verdi. Bu süreçte dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuğa 2021 yılında “Ex Aşkım” dizisinde canlandırdığı “Afife” karakteriyle başladı.

Kanal D’de yayımlanan “O Kız” dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde yer aldı.

Dilin Döğer, “Uzak Şehir” dizisinde Zerrin karakterini canlandırıyor.

DİLİN DÖĞER EVLİ Mİ?

29 yaşındaki, Dilin Döğer’in evli olmadığı bilinirken, dizideki partneri Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya ile birlikte oldukları iddia edilmekte.