Dilinizdeki bu belirtileri görmezden gelmeyin! Tehlike büyük..
Dildeki bu belirtileri önemsemeniz gerekiyor. Sağlığınız için işte bilmeniz gereken uyarı!..
Son dönemde dil kanseri olanların sayısında artış yaşanıyor. Sessiz ilerleyen bu hastalık çoğu zaman ileri evredeki aşamalarda tespit ediliyor.
Uzmanlara göre; Dil kanserinin semptomları genellikle ağrısızdır ve hastalığa özgü değildir. Spesifik olmayan ve genellikle ağrısız semptomlardan dolayı, dil kanseri ve diğer ağız kanseri türleri genellikle erken evrede tespit edilemez. Görülme ve hissedilme olasılığının hipofaringeal dil kanserine göre daha yüksek olduğu (ağız dili kanseri) dil kanserinin belirtileri şunları içerir:
Dilin yan yüzeylerinde grimsi-pembemsi bir kitle veya yara
Dil ağrısı
Boğaz ağrısı
Yutma veya çiğneme güçlüğü
Dili hareket ettirmede güçlük
Dil kökünde gelişen kanser genellikle ileri bir aşamadayken, tümör daha büyük olduğunda ve kanser boyundaki lenf düğümlerine yayıldığında teşhis edilir.
Dil kökünde meydana gelen kanserin neden olduğu bazı belirtiler şu şekildedir:
Boğaz ağrısı
Yutma güçlüğü
Boğazda bir yumru varmış gibi hissedilmesi
Sesteki değişiklikler
Kulak ağrısı
Bu semptomlardan herhangi birinden şikayet eden kişilerin, bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Zira çoğu kanser türünde olduğu gibi erken teşhis dil kanseri tedavisinin başarısı için çok önemlidir.
DİL KANSERİ NEDEN OLUR?
Prof. Dr. Çetin Vural'ın verdiği bilgilere göre; Dil kanserinin nedenleri de belli oldu. Dilde gelişen kanserlerin özellikle de skuamöz hücreli kanserin oluşmasına yol açan kimi etkenler iyi bilinmektedir.
Bunlar;
Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı,
Aşırı alkol kullanımı,
İyi oturmayan, mukozayı tahriş eden diş protezleri,
HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu Tip 16 – 18 (özellikle bademcik ve dil kökü kanserinde)
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