Dilinizdeki bu belirtileri görmezden gelmeyin! Tehlike büyük..

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 23:02

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 23:02

Son dönemde dil kanseri olanların sayısında artış yaşanıyor. Sessiz ilerleyen bu hastalık çoğu zaman ileri evredeki aşamalarda tespit ediliyor.

Uzmanlara göre; Dil kanserinin semptomları genellikle ağrısızdır ve hastalığa özgü değildir. Spesifik olmayan ve genellikle ağrısız semptomlardan dolayı, dil kanseri ve diğer ağız kanseri türleri genellikle erken evrede tespit edilemez. Görülme ve hissedilme olasılığının hipofaringeal dil kanserine göre daha yüksek olduğu (ağız dili kanseri) dil kanserinin belirtileri şunları içerir:

Dilin yan yüzeylerinde grimsi-pembemsi bir kitle veya yara

Dil ağrısı

Boğaz ağrısı

Yutma veya çiğneme güçlüğü

Dili hareket ettirmede güçlük

Dil kökünde gelişen kanser genellikle ileri bir aşamadayken, tümör daha büyük olduğunda ve kanser boyundaki lenf düğümlerine yayıldığında teşhis edilir.

Dil kökünde meydana gelen kanserin neden olduğu bazı belirtiler şu şekildedir:

Boğaz ağrısı

Yutma güçlüğü

Boğazda bir yumru varmış gibi hissedilmesi

Sesteki değişiklikler

Kulak ağrısı

Bu semptomlardan herhangi birinden şikayet eden kişilerin, bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Zira çoğu kanser türünde olduğu gibi erken teşhis dil kanseri tedavisinin başarısı için çok önemlidir.

DİL KANSERİ NEDEN OLUR?

Prof. Dr. Çetin Vural'ın verdiği bilgilere göre; Dil kanserinin nedenleri de belli oldu. Dilde gelişen kanserlerin özellikle de skuamöz hücreli kanserin oluşmasına yol açan kimi etkenler iyi bilinmektedir.

Bunlar;

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı,

Aşırı alkol kullanımı,

İyi oturmayan, mukozayı tahriş eden diş protezleri,

HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu Tip 16 – 18 (özellikle bademcik ve dil kökü kanserinde)