Dinozorlar dünyasında milyon yıllık sır çözüldü: Denizlerde neden hiç dinozor yaşamadı?

Tarih öncesi çağlara ait dev canlılar kara ekosistemini ve tatlı su kenarlarını tamamen domine etmişken, okyanusların yönetimini neden İhtiyozor ve Mezozor gibi tamamen farklı sürüngen ailelerine bıraktıkları evrimsel biyolojinin en büyük gizemlerinden biriydi. İtalya'daki OPHIS Paleontoloji Müzesi uzmanları liderliğinde yürütülen ve sonuçları saygın bilimsel yayın organlarından Historical Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu eksik halkayı tamamladı. Bilim insanları, tarihin en büyük sucul yırtıcılarından biri olan Spinosaurus kafataslarında keşfettikleri anatomik bir detay sayesinde, dinozorların deniz nişini neden asla kalıcı olarak işgal edemediklerini deşifre etti.

FOSİLLERDEKİ GİZLİ DELİK: DİNOZORLARIN SU ALTINDAKİ TUZ SINAVI

Spinosaurus, yoğun kemik yapısı, balık yakalamaya uygun diş dizilimi ve kürek benzeri kuyruğuyla uzun zamandır suların içinde avlanan bir dev olarak biliniyordu. Ancak okyanus veya tuzlu su nehirlerinde yaşamanın önündeki en büyük fizyolojik engel, vücuda yüksek oranda giren ve sinir sistemini felç edebilecek düzeyde olan sodyum (tuz) elementidir. Günümüzde deniz kuşları ve deniz iguanaları, kanlarındaki fazla tuzu süzerek burun deliklerinden dışarı fırlatan (hapşıran) özel tuz bezlerine sahiptir.

İtalyan Paleontolog Andrea Cau ve ekibi, gelişmiş tomografik görüntüleme yöntemleriyle Spinosaurus kafataslarını incelediğinde, gözlerin hemen üzerinde tam olarak deniz kuşlarınınkiyle aynı konumda olan tuz bezi çukurlukları ve burun boşluğuna uzanan boşaltım kanalları saptadı. Bu keşif, dinozorun fazla tuzu vücudundan atmak için evrimsel bir mekanizma geliştirmeye çalıştığını kanıtlayan ilk somut veri oldu.

YAKINSAK EVRİM TEORİSİ: KUŞLAR VE İGUANALARLA AYNI MEKANİZMA

Keşfedilen bu anatomik yapı, biyolojide "yakınsak evrim" (convergent evolution) olarak adlandırılan ve birbiriyle akraba olmayan türlerin benzer çevre koşullarında hayatta kalabilmek için aynı fiziksel çözümleri üretmesi durumuna kusursuz bir örnek teşkil ediyor. Spinosaurus, sudaki tuz seviyesini dengeleyebilmek adına bugünün martıları veya pelikanları gibi bir bez sistemi geliştirmişti.

Çalışmanın yazarı Andrea Cau, kemiklerin üzerindeki bu çukurlukların hayattayken tamamen deriyle kaplı olduğunu ve deniz iguanalarının aksine kafada dışarıdan görünen beyaz bir "tuz peruğu" oluşturmadığını belirtti. Ancak Spinosaurus’un bu bezi geliştirmiş olması, onun denizlere tamamen uyum sağladığı anlamına gelmiyordu; aksine, dinozor anatomisinin bu savaşı kaybettiğini gösteriyordu.

EVRİMİN DİNOZORLARA CEVABI: SODYUM BARİYERİ

Araştırma ekibinin sunduğu en çarpıcı evrimsel çıkarım, tam olarak bu noktada şekilleniyor. Bilim insanları, Spinosaurus’un geliştirdiği bu tuz bezinin ilkel düzeyde kaldığını ve genel dinozor kafatası anatomisinin, tuzu okyanus canlıları kadar yüksek verimle filtrelemeye uygun olmadığını savunuyor.

Dinozorların milyonlarca yıl boyunca okyanuslara ve açık denizlere tam anlamıyla uyum sağlayamamış olmasının arkasında, kafatası yapılarının bu yoğun sodyum yükünü absorbe edecek genişleme kapasitesine izin vermemesi yatıyor. Kısacası, tuzlu suyun yarattığı ölümcül yan etkiler, karasal dinozorların deniz habitatına geçiş hamlelerini daha başlamadan sabote etti.