Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan araştırdı: İşte emeklinin bayram ikramiyesi böyle eridi!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 03:00

Bu konuda bir araştırma yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan, öncelikle şuna dikkat çekti:

“2018’de yasayla emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiye ödenmesi, geç kalınmış bir karardı. Çalışanlara yılda 4 ikramiye ödenirken emekli olanlara çok düşük kalan bayram ikramiyelerinin artış sistemi de olmadığından, 2024 yılında hiçbir değeri kalmamıştır. Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında ancak 4.5 kilo et alabiliyor. Yine emekliler, bugün ikramiyeleriyle bilet alıp ailesiyle birlikte memleketlerine bile gidemiyor.”

Araştırmaya göre 2021’e kadar ikramiye hiç artırılmadı ama fiyatlar 2018’de yüzde 20.30, 2019’da yüzde 11.84 ve 2020’de yüzde 14.60 yükseldi. Oysa enflasyonla güncelleme yapılsa ikramiyenin 2020’de 1542 lira olması gerekiyor. İkramiye 2021’de ise yüzde 10 artışla 1100 liraya çıkarıldı ve 2023’e kadar sabit kaldı. Ancak fiyat artışları 2021’de yüzde 36.08, 2022’de yüzde 64.27 idi. Buna göre 2022’de ikramiye 3 bin 447 lira olmalıydı. İkramiye 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. Tan, 2018-2023 döneminde fiyat artışları karşısında yüzde 184 reel değer kaybeden emekli ikramiyesinin 5 bin 680 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.



