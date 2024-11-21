Diş sıkma sorunu için uzmanından öneri: Diş tedavilerinde botoks kullanımı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:12

Ciltteki kırışıklıkları azaltmasıyla bilinen botoks, diş tedavilerinde de etkili bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Diş Hekimi Gülcan Usal, botoksun diş hekimliğindeki kullanım alanlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

BRUKSİZM TEDAVİSİNDE BOTOKS

Bruksizm, yani diş sıkma sorunu, çene kaslarının aşırı aktivitesinden kaynaklanır. Bu durum dişlerde aşınma, çene ağrısı ve baş ağrısına yol açabilir. Botoks, çene kaslarına (masseter) ve şakak bölgesine (temporal kas) uygulanarak bu kasların aşırı çalışmasını geçici olarak azaltır. Böylece hem ağrı hafifler hem de yüz ovalinde yumuşama sağlanır. Ancak tedavi öncesinde detaylı bir çene eklemi muayenesi şarttır.

HERKESE UYGUN OLMAYABİLİR

Botoks, yalnızca lokal semptomları hafifletir ve diş sıkmanın temel nedenini çözmez. Çene eklem rahatsızlığı (TME) olan bireylerde botoks kullanımı bazen ağrıları artırabilir. Bu nedenle botoks, yalnızca uygun hastalarda ve 1-2 seansla sınırlı olacak şekilde uygulanmalıdır. Bruksizm tedavisinde temel yöntem splint (özel plak) uygulamalarıdır; botoks yalnızca destekleyici bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

DİŞ ETİ GÜLÜŞÜNE (GUMMY SMILE) ÇÖZÜM

Diş Eti Gülüşü, gülümseme sırasında diş etlerinin fazla görünmesi durumudur. Cerrahi müdahalenin uygun olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda botoks tedavisi devreye girer. Üst dudak kaslarına uygulanan botoks, diş etlerinin görünürlüğünü azaltarak daha estetik bir gülüş sağlar. Ayrıca dudakların simetrik görünümünü destekler ve gülüş sırasında aşırı dudak hareketlerini kontrol eder.

MİGREN VE BAŞ AĞRILARINDA DESTEKLEYİCİ TEDAVİ

Diş sıkmaya bağlı gelişen gerilim tipi baş ağrılarında botoks, ağrının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Ancak bu tedavi, diş sıkma alışkanlığını ortadan kaldırmaz. Öncelikle altta yatan nedenler detaylı bir muayeneyle tespit edilmelidir.

BOTOKSUN ETKİSİ VE GÜVENLİK DETAYLARI

Diş tedavilerinde botoksun etkisi 4-6 ay sürer ve bu süre dolmadan tekrar uygulanmamalıdır. Hamileler, emziren anneler ve bazı kas veya sinir hastalığı olan bireylerde botoks önerilmez. Uygulama öncesinde mutlaka detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Diş hekimliğinde botoks, hem estetik hem de fonksiyonel sorunlarda tamamlayıcı bir yöntemdir. Ancak uygulamanın mutlaka uzman diş hekimleri tarafından steril koşullarda gerçekleştirilmesi gerekir.