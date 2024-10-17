Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:38

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:38

Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik taciz, şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'un kapatılması nedeniyle, uygulamaya bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki, Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.

Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli kararı getirilen Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.