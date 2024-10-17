Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ile gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu. Peki, Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik taciz, şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'un kapatılması nedeniyle, uygulamaya bir süredir erişim sağlanamıyor. Peki, Discord açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
DİSCORD NEDEN KAPATILDI?
Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.
Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.
DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?
9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli kararı getirilen Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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