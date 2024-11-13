Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli getirilmişti. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı?
Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı?
DİSCORD AÇILACAK MI?
Discord'un açılmasına yönelik henüz herhangi bir gelişme bulunmuyor. Resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
DİSCORD ERİŞİM ENGELİ NEDEN GELDİ?
Son günlerde yaşanan gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla gündeme gelen sosyal medya Discord’a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı