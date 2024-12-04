Discord Türkiye'de erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılır?
Türkiye'de Discord'a erişim, platformda yer alan uygunsuz içerikler nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında durduruldu. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Discord Türkiye'de erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılır?
Discord kullanıcıları, platformun Türkiye’deki erişim engeliyle ilgili son gelişmeleri merakla takip ediyor. Peki, Discord Türkiye'de erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılır?
DISCORD TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı.” dedi. Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhattap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatıpız.” açıklamalarında bulundu.
Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. Karar hakim kararıyla kaldırılabilecek. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.
DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Uraloğlu, Discord'ta belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye'de yeniden erişime açılacağını belirtti. Bakanlık yetkililerle şirket arasında görüşmelerin devam ettiği açıkladı "Görüşmelerimiz sürüyor. Ancak gereken adımları atar yani zararlı bölümleri kapatırlarsa, nasıl ki mahkeme kararı ile kapatıldılarsa yine mahkeme kararı ile açılabilirler.” dedi.
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