Şükran Günü nedir? "Thanksgiving" ne demek? Şükran Günü'nde ne yapılır?
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kutlanan Şükran Günü'nün ne olduğu araştırılıyor. Peki, Şükran Günü nedir? "Thanksgiving" ne demek? Şükran Günü'nde ne yapılır?
Dünyada "thanksgiving" olarak bilinen Şükran Günü, her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanıyor. Peki, Şükran Günü nedir? "Thanksgiving" ne demek? Şükran Günü'nde ne yapılır?
ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGIVING) NEDİR?
Şükran Günü (Thanksgiving Day), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kutlanan, yılın hasadını ve geçmiş yılın nimetlerini kutlamak amacıyla düzenlenen bir tatildir. Şükran Günü, her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü Amerika'da, Kanada'da ise Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlanır.
ŞÜKRAN GÜNÜ'NÜN TARİHİ
Şükran Günü'nün kökeni, 1621 yılında Plymouth, Massachusetts'teki İngiliz yerleşimcileri ile yerli Amerikan kabileleri arasında yapılan bir kutlama etkinliğine dayanır. Yerleşimciler, başarılı bir hasat sonrası yerli halkla birlikte şükrederek yiyeceklerini paylaşmışlardır. Bu gün, zamanla Amerikalıların minnettarlıklarını ifade ettikleri geleneksel bir bayram haline gelmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Aşırı cimri olan 4 erkek burcu
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Siyonistler limanlarımızda!'
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- 'Akın Gürlek' soruşturmasına ilk tepki
- Avrupa Ligi'nde tek Türk takımı için 'kesin' denildi!