Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:11

Dünyada "thanksgiving" olarak bilinen Şükran Günü, her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanıyor. Peki, Şükran Günü nedir? "Thanksgiving" ne demek? Şükran Günü'nde ne yapılır?

ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGIVING) NEDİR?

Şükran Günü (Thanksgiving Day), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kutlanan, yılın hasadını ve geçmiş yılın nimetlerini kutlamak amacıyla düzenlenen bir tatildir. Şükran Günü, her yıl Kasım ayının dördüncü Perşembe günü Amerika'da, Kanada'da ise Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlanır.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NÜN TARİHİ

Şükran Günü'nün kökeni, 1621 yılında Plymouth, Massachusetts'teki İngiliz yerleşimcileri ile yerli Amerikan kabileleri arasında yapılan bir kutlama etkinliğine dayanır. Yerleşimciler, başarılı bir hasat sonrası yerli halkla birlikte şükrederek yiyeceklerini paylaşmışlardır. Bu gün, zamanla Amerikalıların minnettarlıklarını ifade ettikleri geleneksel bir bayram haline gelmiştir.