Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:49

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:49

"Hiçbir şey satın almama" günü olarak bilinen "Buy Nothing Day"in ne olduğu ilgiyle araştırılıyor. Peki, Hiçbir şey satın almama günü nedir? "Buy Nothing Day" ne demek?

HİÇBİR ŞEY SATIN ALMAMA GÜNÜ NEDİR?

"Satın Almama Günü" (Buy Nothing Day), tüketim toplumuna karşı bir protesto olarak sosyal aktivistler tarafından başlatılmış bir farkındalık günüdür.

BUY NOTHING DAY NE DEMEK?

Buy Nothing Day yani "Satın Almama günü" (veya Hiçbir şey satın almama günü) sosyal aktivistler tarafından ortaya atılmış ve tüketiciliği ve tüketim kültürünü protesto amacı taşıyan bir gündür. Kanadalı sanatçı Ted Dave tarafından ortaya atılan gün, Kanada bazlı Adbusters isimli dergi tarafından desteklenmiştir. Satın almama gününde, bireylerin tüm gün boyunca hiçbir şey almaması ve böylece tüketicinin gücünün ve etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. ABD ve Kanada'da Amerikan Şükran Günü sonrasındaki günde gerçekleşir ve gösterilere sahne olur. Sık sık Kara Cuma olarak da adlandırılan bu gün genelde yoğun bir alış veriş trafiğine sahne olduğu için seçilmiştir.