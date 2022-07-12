Yasak Elma'yla ilgili 'Disney Plus' sürprizi

12 Temmuz 2022 Salı, 10:34

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Yasak Elma' dizisi 6. sezonunda da FOX’ta seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni sezon hikayesi ve devam edecek oyuncuları belli olacak. Medyapım’ın fenomen dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 6. sezonunda final yapması planlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, 14 Haziran’da ülkemiz pazarına giren Disney Plus’ın marka ve yetenek yüzleri arasında yer alıyor. Bu yaz platform için çekeceği dizi projesi ertelenen başarılı oyuncunun filmde başrol oynayacağı öğrenildi.

Yasak Elma bittikten sonra Yıldız'ın çekilecek olan filmi Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.