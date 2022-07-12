Yasak Elma'yla ilgili 'Disney Plus' sürprizi
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da ünlü oyuncu Eda Ece'nin canlandırdığı fenomen karakteri Yıldız'ın filmi çekilecek. Merakla beklenen film, Disney Plus'ta yayınlanacak.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı 'Yasak Elma' dizisi 6. sezonunda da FOX’ta seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda dizinin yeni sezon hikayesi ve devam edecek oyuncuları belli olacak. Medyapım’ın fenomen dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 6. sezonunda final yapması planlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, 14 Haziran’da ülkemiz pazarına giren Disney Plus’ın marka ve yetenek yüzleri arasında yer alıyor. Bu yaz platform için çekeceği dizi projesi ertelenen başarılı oyuncunun filmde başrol oynayacağı öğrenildi.
Yasak Elma bittikten sonra Yıldız'ın çekilecek olan filmi Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.
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