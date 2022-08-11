Türkiye'de yayına yeni başlayan Disney Plus'a zam geliyor
Disney Plus, abonelik sistemlerine zam geleceğini ve yeni bir reklamlı abonelik sistemi hazırladığını duyurdu.
Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayan Disney Plus ücretlerine zam geliyor. Platform, zamla birlikte, reklamlı abonelik sistemi sunmaya da başlayacak.
ABD’de 7,99 dolara satışa sunulan standart abonelik paketinin fiyatının 10,99 dolara yükseltileceği belirtildi. Zamla birlikte paketin adı Disney Plus Premium olarak değiştirilecek. Türkiye'de üyeliklere ne kadar zam geleceği henüz bilinmiyor.
REKLAMLI ABONELİK 8 ARALIK'TA GELİYOR
Reklamlı aboneliklerle birlikte daha uygun fiyatlı hizmet sunması beklenen Disney Plus, 8 Aralık’ta yeni abonelik sistemini kullanıcılara sunacak. Disney Plus Basic adı verilen reklamlı aboneliğin ücreti 7,99 dolar olacak.
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