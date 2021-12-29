RTÜK, Disney Plus'a lisans verdi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:32

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Disney Plus'a yayınlar için lisans verdi.

Bugün yapılan toplantıda Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.