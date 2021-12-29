RTÜK, Disney Plus'a lisans verdi

Lisans taleplerini görüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Disney Plus'a lisans verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:32
RTÜK, Disney Plus'a lisans verdi
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RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Disney Plus'a yayınlar için lisans verdi.

Bugün yapılan toplantıda Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.


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