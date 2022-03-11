Disney Plus’tan 'Cansu Dere' hamlesi

11 Mart 2022 Cuma, 09:50

Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği, dünyanın en büyük dijital platformlarından Disney Plus, sektördeki taşları yerinden oynatmaya geliyor. Dizi ve film piyasasının gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen platform, ülkemizin en büyük star oyuncularıylapeş peşe anlaşmalar yapıyor.

Disney Plus, son olarak ünü dünyaya yayılan, rol aldığı dizilerle izlenme rekoru kıran Cansu Dere ile el sıkıştı.

TV100’de yer alan habere göre Sadakatsiz dizisi sezon sonu ekrana veda edecek ve Dere, yeni projesini platform için çekecek.

Öte yandan Disney Plus şimdiye kadar anlaşma 15 isimle anlaşma yaptı. Bu isimler arasında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor.