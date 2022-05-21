Zafer Algöz Disney Plus'ın dizisinde

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:54

Disney Plus, 14 Haziran'da film ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Hande Erçel, Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli gibi ünlü oyuncular, dünyaca ünlü markayla anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım'ın da platforma iki dizi birden hazırladığı ortaya çıktı. Bu projelerden biri "Ru", diğeri ise "Numen."

Meryem Uzerli 'Ru' dizisinde başrol oynayacak. Dizide hayallerinin peşinden gidip Urla'da RU adlı restoranı açan Reyan rolüne hayat verecek olan Uzerli’ye 'Uzer' karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun eşlik etmesi gündemdeydi. Ancak çekimlerin gecikince Yazıcıoğlu başka işlerinin zamanlamasıyla çakıştığı için projeden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi karakter için yeni oyuncu görüşmeleri yapılıyor.

Dizinin bir de sürpriz var. Birincisi Zafer Algöz. Ünlü oyuncu dizide Tümsek karakterini canlandıracak.