'Diyaliz hastalarında her sene 3 bin civarında artış oluyor'

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ Bağışına 360 Derece Bakış’ konulu panel düzenlendi. Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan panele; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

'ORGAN BAĞIŞINI ARTTIRMAMIZ LAZIM'

Panelde konuşan Timur Erk, ülke genelindeki nakil sayılarında halen sıkıntı yaşandığını belirterek, "Bir ülkede eğer 25 bin kişi, şu anda röportajı yaptığımız anda, böbrek nakli için sırada bekliyorsa, buna karşın yılda 3 bin 500-4 bin kişi böbrek nakli olabiliyorsa ve de üstüne üstlük bu 4 bin civarında nakilin sadece 17’si kadavradan olabiliyorsa sıkıntı var demektir. Arz-talep dengesizliği var demektir. Bu nedenle bu sayıları arttırmak lazım. Organ bağışını arttırmak lazım, organ naklini arttırmak lazım, daha çok bağış yapmak lazım. Bu konuda da gereken yapılıyor. Son temmuz ayında çıkarılan yönetmeliğe göre artık internetten, dijital ortamda, e-Nabız'dan veya e-Devlet’ten artık bağış yapılabiliyor. Eğer ben sağlığımda; 'ben böbreğimi veriyorum’ demişsem artık ayrıca onay almaya gerek yok. Bunlar hep ılımlı, güzel gelişmeler, takdir edilecek gelişmeler. İnşallah yüksek rakamlara ulaşacağız" dedi.

‘KADAVRADAN NAKİLDE DÜŞÜK SEVİYEDEYİZ’

Türkiye'nin kadavradan organ alan ülkeler arasında düşük seviyede olduğunu söyleyen Erk, "Esasında biz imece usulü dahil devamlı gönlünden bağış yapan bir toplumuz ama gelin görün ki bu konuda, organ bağışlamada ve beyin ölümü tespiti sonrası ailenin onayında hem gecikmeler oluyor hem de refüzeler oluyor, iptaller oluyor. Kabul edilmeyenler oluyor. Her beyin ölümü olmuş 10 kişiden ancak ikisi onay verebiliyor. Şimdi artık bunlara pek gerek kalmayacak. Yeter ki herkes bu konuda bağış yapmış olsun ve bunu bir şekilde belirgin internet ortamında, dijital ortama kaydı yapılmış olsun" diye konuştu.

'ÇOK UĞRAŞMAK LAZIM'

Erk, "Her sene 3 bin civarında artış oluyor diyaliz hastalarında. Şu andaki rakam 65 bin. Yüzde 5 bir artış oluyor her sene. Bunun için ne yapmak lazım? Koruyucu hekimlik yapmak lazım. Sağlık Bakanımızın da devamlı söylediği gibi biz de Türk Böbrek Vakfı olarak 30 seneden beri bu konuda yardımcı oluyoruz. Koruyucu hekimlik için ilk defa sağlıklı beslenmeyi öğrencilere ve yetişkinlere, bunu aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha çok uğraşmak lazım" dedi.

'ASIL GAYEMİZ, ORGAN BAĞIŞI YAPAN KİŞİ SAYISININ ARTMASI'

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da Türkiye'de son 20 yılda yapılan sağlık yatırımları ile beraber nakil konusunda önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Onar, "Artık nakil yapılan merkez sayısı bir hayli fazla. Bu konuda tecrübeli personel sayımız çok fazla. Uzman hekimlerimizin önemli bir kısmı yurt dışında çok fazla nakil yapılan merkezlerde, eğitim alıp ülkemizde hizmet vermeye geri döndüler. Bu anlamda nakil konusunda teknik altyapımız çok iyi. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da elimizi kolumuzu bağlayan etkenler var. Bunların başında tüm nakillerin aşağı yukarı yüzde 88'ini canlıdan yapıyor olmamız. Bu şu anlama geliyor; kadavradan yaptığımız nakiller ancak tüm nakillerin yüzde 12'si civarında. Bizim esas nihai gayemiz; kadavradan yapılan, organ bağışı yapan kişilerin sayısının artması" diye konuştu.