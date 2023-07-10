Diyarbakır’ın peri bacaları görenleri kendine hayran bırakıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gelincik Dağı’ndaki taş yapısı, Kapadokya’daki peri bacalarını andırarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:00
Diyarbakır’ın peri bacaları görenleri kendine hayran bırakıyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Gelincik Dağı, Kapadokya'daki peri bacalarına benzemesi nedeniyle Güneydoğu'nun Kapadokyası olarak görülüyor.

Ahmed Serhad Ataoğlu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine geldiklerini, Sinek Çayı’na gittiklerinde yurttaşların kendilerini bu bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

"HARİKA BİR DOĞASI VAR"

Ataoğlu, "Gelip gördüğümüzde oraya çok benzediğini gördük. Harika bir doğası var. Harika bir görüntüsü var" dedi.

Gelincik Dağı'na geldiklerini dile getiren yurttaşlardan Hasan Tosun ise “Buranın Kapadokya’ya benzediğini söylediler. Gelip görmek istedik. Çok güzel bir doğası var” diye konuştu.


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