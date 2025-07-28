Diyet bozan sessiz düşmanlar: Sağlıklı gibi görünüp kilo aldıran 10 yiyecek

Market raflarında “fit”, “diyet” ya da “doğal” gibi etiketlerle yer alan birçok ürün aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Şeker, sodyum veya gizli katkı maddeleriyle dolu olan bu besinler, sağlıklı yaşama adım atmaya çalışırken sizi geriye çekebilir. Peki, diyet listelerinizden uzak tutmanız gereken bu gıdalar nelerdir? İşte, sağlıklı gibi görünüp kilo aldıran 10 yiyecek...

SAĞLIKLI GİBİ GÖRÜNÜP KİLO ALDIRAN 10 YİYECEK

1. Granola barlar

Görünüşte birer enerji kaynağı olan bu barlar; yüksek şeker, glikoz şurubu ve doymuş yağ içerebilir. Etiket okumadan tüketmeyin!

2. Light yoğurtlar

Daha az yağ içersin diye seçtiğiniz bu yoğurtlar, genellikle tat kaybını telafi etmek için ekstra şekerle tatlandırılır.

3. Kahvaltılık gevrekler

"Tam tahıllı" etiketi aldatıcı olabilir. Pek çok gevrek, rafine karbonhidrat ve şeker içerdiği için kan şekerini hızla yükseltir.

4. Smoothie’ler (Hazır Satılanlar)

Evde yapılanlar masum olabilir, ama market tipi smoothie'ler genellikle meyve konsantresi, koruyucu ve bol miktarda şeker içerir.

5. Paketli meyve suları

“100% meyve” ibaresine rağmen bu ürünlerde meyve şekeri (fruktoz) miktarı oldukça yüksektir. Fazlası karaciğere yük olur.

6. Glütensiz ürünler

Glütensiz demek sağlıklı demek değildir. Bu ürünler genellikle yüksek nişasta ve düşük lif içerir.

7. Sebze cipsleri

Kızartılmış veya nişasta kaplı sebze cipsleri, patates cipsinden daha masum olmayabilir. Dikkatli tüketin!

8. Bitki bazlı et alternatifleri

Vegan veya vejetaryen olmasına rağmen, bazı işlenmiş bitki bazlı ürünler sodyum, katkı ve aroma vericiler açısından yüksektir.

9. Tatlandırıcılı İçecekler

Şekersiz diye tercih edilen bu içeceklerde yapay tatlandırıcılar, bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir.

10. Pirinç patlağı (Rice cake)

Diyet atıştırmalığı gibi görünse de yüksek glisemik indeksleriyle kısa sürede acıktırabilir ve insülin direncini zorlayabilir.