Diyetinizi bozmayın: Şeker isteklerini nasıl yatıştırabilirsiniz?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 16:38

Güncelleme: 05.09.2023 - 18:39

Günümüzde aşırı şeker tüketimi, birçok sağlık sorununa yol açan ciddi bir sorun haline geldi. Amerikan Kalp Derneği, ortalama olarak her Amerikalı'nın günde 17 çay kaşığı ilave şeker tükettiğini belirtiyor. Ancak sağlık uzmanları, kadınlar için bu miktarın günde sadece altı ila dokuz çay kaşığı, erkekler için ise dokuz ila on iki çay kaşığı olması gerektiğini öneriyor. Aşırı şeker tüketimi; tip 2 diyabet, kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, bu şeker isteğini dizginlemenin bir yolu var mı?

ŞEKER KRIZLERINE KARŞI YENILIKÇI BIR YAKLAŞIM: SANAL GERÇEKLIK (VR)

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) bilim insanları, bu soruna şaşırtıcı bir yanıt sunuyorlar. Nature Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, şeker tüketimini azaltmanın bir yolu sanal gerçeklik (VR) teknolojisi olabilir.

Araştırma kapsamında, 21 ila 28 yaşları arasında değişen 317 katılımcıya ilginç bir deney sunuldu. Katılımcıların yarısına, şeker yiyen insanların 360 derecelik videoları VR başlıklarıyla izletildi. Diğer yarısına ise çamaşır makinesine atılan bozuk paraların videoları gösterildi. Her iki grup da kendi videolarını 30 kez izledi.

Deney sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Şeker yiyen insanların videolarını izleyen katılımcılar, çamaşır makinesi videosunu izleyenlere kıyasla yaklaşık üçte bir oranında daha az şeker tüketti.

KOKU VE ŞEKER İSTEDİĞİ ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI BAĞLANTI

Araştırmacılar, deneyin etkisini artırmak için bir adım daha attılar: koku. Videoların arka planında çikolata kokusu yer aldığında, katılımcıların şeker tüketimlerinin yüzde 11 daha fazla azaldığı gözlendi. Bu, şeker arzusunu azaltmada görsel ve kokusal ipuçlarının birleşmesinin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

SANAL GERÇEKLİK YEME BOZUKLUKLARINA DA BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Bu araştırma, sadece şeker isteğini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda tıkınırcasına yeme bozuklukları ve aşırı gıda tüketimi ile mücadelede yeni bir yolun kapısını aralıyor gibi görünüyor. Araştırmacılar, gelecekte farklı kokuların ve farklı yiyeceklerin kullanılmasının sonuçları üzerinde daha fazla çalışma yapmayı planlıyor.

Böylece, şeker krizlerini kontrol etmek ve daha sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmek isteyenler için VR teknolojisinin şaşırtıcı bir çözüm olabileceği ortaya çıkıyor. Şeker isteğiyle başa çıkmak artık bir sanal gerçeklik deneyimi kadar yakın olabilir.