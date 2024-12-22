Eylül Ersöz'den Aras Bulut İynemli ile sevgili olduğu iddialarına yanıt
Eylül Ersöz, 'Deha'daki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile sevgili olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.
SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizilerinden ‘Deha’, her pazar izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizide ‘Dervran’ karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ile ‘Ceylan’ı canlandıran Eylül Ersöz arasında bir ilişki olduğu iddia edilmişti.
Eylül Ersöz, bu iddialara yönelik açıklamada bulunarak, söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, Aras ile sevgili değiliz. Bu iddianın nereden, nasıl ve ne amaçla ortaya atıldığını bilmiyorum. İddia, doğru değil."
Dizinin başrol oyuncuları arasında geçen bu iddialar, hayranlar tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak Ersöz’ün net açıklamasıyla dedikodular son bulmuş oldu.
Etiketler: #eylül ersöz #Aras Bulut İynemli
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!