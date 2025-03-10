Kavga iddialarına son noktayı koydular: Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli'den set pozu!
Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli, Deha dizisinde arasındaki kötü ilişki iddialarına sosyal medyada paylaştıkları set pozu ile son verdi. İkiliye beğeni yağarken, aralarındaki uyum tekrar gündeme geldi.
Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyunculardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Sezen, son olarak Deha dizisinde Devran rolünü oynayan Aras Bulut İynemli ile arasının kötü olduğu yönünde çıkan dedikodularla konuşulmuştu.
Ancak, Melis Sezen ve Aras Bulut İynemli, sosyal medya üzerinde paylaştıkları birlikte çekilen bir set pozuyla bu iddialara son noktayı koydu.
İkili, uyumlu bir şekilde verdikleri pozlarıyla fanlarının beğenisini topladı ve "Çok yakışıyorlar" yorumları aldı. Bu, aralarındaki ilişki hakkındaki spekülasyonları sona erdirdi.
Dizide "Esme" karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu ise projeye veda ettiğini duyurmuştu.
Eroğlu'nun diziden ayrılığının Melis Sezen ile bir ilişkisi olduğu iddia edilse de, ikili birlikte poz vererek bu söylentileri yalanlamış oldu.
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