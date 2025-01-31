Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin acı kaybı: Babasını kaybetti!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:45

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:45

SHOW TV'de yayınlanan 'Deha' dizisinde Devran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, büyük bir acı yaşadı.

Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

Cengiz İynemli'nin cenaze ilanında şu ifadeler yer aldı:

"Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli’nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli’nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut’un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur."

Cengiz İynemli'nin cenaze namazı, bugün ikindi vakti Kilyos Camii'nde kılınacak. Namazın ardından İynemli, Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.



