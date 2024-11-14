Dizinin şarkısı çok konuşulmuştu... Lady Gaga, 'Wednesday' kadrosuna dahil oldu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:41

1938'de New Yorker dergisinde karikatür olarak başlayan ve 1960'larda televizyon dizisi, 1990'larda ise film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin yeniden uyarlaması olan Wednesday, Kasım 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.

Merakla beklenen dizinin 2. sezonunda dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga da yer alacak. "Poker Face", "Rain On Me" ve "Bad Romance" gibi hit parçalarla tanınan sanatçı, son olarak Joker: İkili Delilik filminde rol almıştı. Lady Gaga'nın dizideki rolü ile ilgili detaylar ise henüz gizli tutuluyor. Çekimlerin İrlanda'da gerçekleştiği ve Gaga'nın dizide küçük bir rolünün olacağı biliniyor.

Dizinin 2. sezon kadrosuna son olarak Thandiwe Newton da katıldı. Westworld dizisindeki performansıyla tanınan ve bu rolüyle üç kez Emmy adaylığı kazanan Newton'un dizide hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı. Newton, ayrıca Crash, Beloved, The Pursuit of Happyness ve W gibi yapımlarda da rol aldı.

Diziye dahil olan bir diğer isim ise usta oyuncu Steve Buscemi oldu. Buscemi'nin karakteri hakkında detaylar gizli tutulsa da kaynaklara göre ünlü oyuncunun Nevermore Akademisi'nin yeni müdürünü canlandıracağı söyleniyor.

Wednesday dizisi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı psişik genç Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarını konu alan gotik bir komedi dizisi olarak öne çıkıyor.