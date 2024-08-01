Joaquin Phoenix’in 'müzik yeteneği' Lady Gaga’yı şaşırttı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:29

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:29

"Joker"in devam filmi "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) filminin başrol oyuncuları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga, filmle ilgili konuştu.

DC Comics’in kötü karakteri Joker hakkında Todd Phillips tarafından çekilen müzikal devam filminde Arthur Fleck rolünü canlandıran Phoenix, rol arkadaşı Lady Gaga’nın kendisini ilk kez şarkı söylerken duyduğunda ağzındaki "kahveyi tükürdüğünü" söyledi. Oyuncu, Empire’a verdiği röportajda bu durumu, "İlk şarkı söylediğimde kahve tükürdüğünü hatırlıyorum. Bu yüzden iyi hissettirdi, heyecan vericiydi ve bana güven verdi" diye anlattı.

Phoenix, Joker’in aşkı Harley Quinn rolünü oynayan Gaga’nın "her zaman çok teşvik edici" olduğunu belirterek, "Gaga her zaman 'Hissettiğinle git, sorun değil' diyerek çok cesaretlendiriciydi. Bu şekilde performans sergilemeyen biri için bunu yapmak rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda çok heyecan verici de olabilir" dedi.

'ŞARKI SÖYLERKEN SANATÇI YANIMI ÖNE ÇIKARMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

Lady Gaga ise, profesyonel bir müzisyen olsa da şarkıları müzikalde oynadığı karakter Lee’nin söyleme tarzına göre değiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, "İnsanlar beni sahne adımla, Lady Gaga olarak tanıyor, değil mi? O da benim, fakat bu film öyle değil; ben bir karakteri oynuyorum. Bu yüzden şarkı söylerken Lee karakterini yansıtmak ve sanatçı yanımı öne çıkarmamak için çok çalıştım" diye konuştu.

"Joker: İkili Delilik"in kadrosunda ayrıca Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Zazie Beetz gibi Oscar ve Emmy adayı isimler bulunuyor.

Türkiye'deki dağıtımını TME Films’in üstlendiği film, Türkiye’de 4 Ekim’de vizyonda olacak.