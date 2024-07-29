Lady Gaga sevgilisi Michael Polansky ile nişanlandı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:10

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:10

2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çekici bir performans sergileyen Lady Gaga, yüzme yarışlarını izlerken Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a erkek arkadaşı Michael Polansky'yi "nişanlısı" olarak tanıttı.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, Michael Polansky ile ilk kez 2020'de Las Vegas'taki bir yılbaşı partisinde öpüşürken fotoğraflanmıştı. Sadece birkaç hafta sonra, 2020 Super Bowl için Miami'deyken ilişkileri resmen başlamıştı.

2021'de Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak, girişimci ve teknoloji yatırımcısı Michael Polansky hakkında, "Lady Gaga'nın geçmişte birlikte olduğu diğer erkeklerden farklı. Çünkü çok sevimli ve sevgi dolu, eski tarz bir beyefendi havası var" demişti.

Kaynak ayrıca, "Liderliği üstlenen erkeksi erkekleri seviyor ve Michael kesinlikle öyle biri. İlişkilerinde Lady Gaga kendini bir prenses gibi hissediyor. İlişkileri konusunda biraz gizli davrandı ve onu korumak istiyor" diye konuşmuştu.

Lady Gaga daha önce Christian Carino ile nişanlıydı ancak iki yıllık birlikteliğin ardından 2019'un başlarında ayrıldılar. Şarkıcı, Şubat 2015'te 'Friday Night Lights' yıldızı Taylor Kinney ile nişanlandı ancak ikili, ertesi yıl nişanı attı.

