Olimpiyatlarda sahne alan Lady Gaga imaj yeniledi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:09

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:09

Lady Gaga, görünümünde büyük bir değişikliğe gitti. Yıllardır platin sarısısı saçlarıyla hafızalarda yer edinen 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, imajını değiştirdi.

En son geçen ay 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında Seine Nehri kıyısında sahne şovu sergileyen ve sarışın haliyle seyirci karşısına çıkan Lady Gaga, artık sarı saçlı değil.

Yedinci albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, hayranlarına, onları neyin beklediğine dair ipucu niteliğinde fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Lady Gaga'nın yeni fotoğraflarında çarpıcı değişimi dikkat çekti. Sanatçı, simsiyah ve düz saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Piyano başında bir videosunu da paylaşan Lady Gaga, Bruno Mars baskılı tişörtüyle hayranlarına yeni albümde bir düet olacağı mesajını dolaylı şekilde iletmiş oldu.

Oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga, 'Harley Quinn in Joker: Folie à Deux' adlı 2024'ün merakla beklenen filmlerinden birinde Joaquin Phoenix ile başrolde yer aldı. Filmin 4 Ekim'de gösterime girmesi bekleniyor.