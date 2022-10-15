Dizüstü bilgisayar kullanımında deri hastalığı riski

15 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Dizüstü bilgisayarını doğrudan dizlerin üstünde kullanmak kronik ısıya maruz kalmanın neden olduğu Eritema Ab İgne ismi verilen bir dermatolojik hastalığa sebep oluyor. Yalnızca bilgisayarlardan değil masa altı ısıcıları, ısıtmalı araba koltukları gibi kronik ısıya maruz kalındığında ortaya çıkan hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, rahatsızlığın herhangi bir giysi olmadan doğrudan ciltle temas yoluyla oluşabildiği gibi, giysiler yoluyla da oluşabileceğini belirtti.

"YAKMAYACAK KADAR ISI SEBEP OLUYOR"

Dr. Dilek Başaran, "Eritema Ab İgne dediğimiz bir hastalık var söylenmesi zor olsa da çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle yakmayacak kadar ısıya uzun süreli yakın maruziyetten meydana geliyor. Bunu biz daha önceleri özellikle kış aylarında masa altında ayak sobası bulunduranlarda ya da kalorifere, sobaya çok yakın çalışanlarda hep tek yanlı ya da tek tarafa ısı kaynağını koyanlarda görüyoruz" diye konuştu.

"DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR UYARISI"

Başaran, "Son zamanlarda belki de evden çalışmanın çoğalmasıyla kucak üstü, dizüstü bilgisayarı dediğimiz bilgisayarların sürekli diz bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalar da görmeye başladık. Özellikle ısı kaynağının sürekli vücuda yakın tutulması o bölgede koyu renklere korkutucu görünüşlere varan koyu ve açık renkli dalgalı görünüme neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"KAŞINTI VE KIZARIKLIKLA ORTAYA ÇIKIYOR"

Hastalığın ilk belirtileri hakkında da açıklamalarda bulunan Başaran, "Öncesinde hafif kaşıntılar olabilir. O bölgenin kızarması gibi durum görülebilir. Hastaların bize genelde korkarak başvurması ağ şeklinde görülen çok koyu renkli pigmentasyonların olmasıyla kaynaklanıyor. Hafif bir kaşıntı ve kızartı hastalığın ilk belirtisi oluyor" dedi.

Başaran, "Dizüstü bilgisayarın direkt kendisinden kaynaklanmıyor, verdiği ısıdan kaynaklanıyor. Sırtta çantanın içinde taşınırken bilgisayar çalışıyor olursa yine ısı verebilir. Çok uzun süre kullanıyorsa telefon da ısınıyorsa ve kulağında, yüzünde tutuyorsa burada olmaz diyemeyiz. Bizim için bu hastalıkta önemli olan aynı bölgenin ısıya maruz kalması ve uzun süreli ve tekrar ediyor olması. Birkaç günde olmaz en azından birkaç ay boyunca bu ısı maruziyetinin devam ediyor olması gerekiyor. Kıyafetle temastan da geçebiliyor" ifadelerini kullandı.